Bund-Länder-Runde zu Lockerungen in Pandemie

Berlin. Regierungsvertreter aller 16 Bundesländer haben am Mittwoch gemeinsam mit dem Bund über Lockerungen bestehender Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beraten. Für die bis nach jW-Redaktionsschluss andauernden Beratungen lag ein Öffnungsplan auf dem Tisch, der eine mögliche Beendigung einschneidender Auflagen am 20. März vorsieht. Zudem soll die geltende Verordnung zur Einstufung von Hochrisikogebieten überarbeitet werden, wie dpa zufolge beschlossen wurde. Ziel dieser Anpassung sei es, Reisen für Familien zu erleichtern. Außerdem hätten sich Bund und Länder auf die grundsätzliche Umsetzung der Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen verständigt, hieß es vor Abschluss der Bund-Länder-Runde aus Teilnehmerkreisen. Konkrete Details lasse der finale Beschlusstext aber offen. (dpa/jW)