USA: Honduras soll Expräsident ausliefern

Tegucigalpa. Das US-Außenministerium hat am Montag (Ortszeit) beim Obersten Gerichtshof von Honduras die Auslieferung des ehemaligen rechten Präsidenten Juan Orlando Hernández (Amtszeit 2014–2022) beantragt. Er soll von Drogenhändlern Bestechungsgelder in Höhe von drei Millionen US-Dollar zur Finanzierung seiner politischen Kampagne angenommen haben, berichtete Telesur. Der Oberste Gerichtshof berief am Dienstag eine Dringlichkeitssitzung ein, um einen Richter zu ernennen, der den Antrag prüft. (jW)