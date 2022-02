DM-Gründer Götz Werner ist tot

Uli Deck/dpa

Karlsruhe. Der Gründer der Drogeriemarktkette DM, Götz Werner, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 78 Jahren, wie das Unternehmen in Karlsruhe mitteilte. Seine Familie teilte mit, dass seine Kräfte in den zurückliegenden Monaten kontinuierlich nachgelassen hätten. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Christoph Werner, sagte demnach, sein Vater sei friedlich verstorben. Mit DM hat Werner eine Drogeriemarktkette erschaffen, die heute in 14 europäischen Ländern aktiv ist. Mehr als 66.000 Menschen arbeiten für den Konzern. Der Umsatz beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf 12,3 Milliarden Euro. (dpa/jW)