Aramco überträgt Anteile an Staatsfonds

Riad. Der saudi-arabische Erdölriese Aramco hat vier Prozent seiner Anteile an den staatlichen Investitionsfonds des Königreichs übertragen. Kronprinz Mohammed bin Salman sagte laut der amtlichen Nachrichtenagentur SPA am Sonntag, die Übertragung sei »Teil der langfristigen Strategie des Königreichs, die Umstrukturierung seiner Wirtschaft zu unterstützen«. Zehn Monate zuvor hatte Kronprinz Mohammed Gespräche über den Verkauf eines Ein-Prozent-Anteils von Aramco an einen ausländischen Energiekonzern öffentlich gemacht. Aramco ist der weltweit größte Ölproduzent. (AFP/jW)