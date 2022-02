Jetzt auch noch das Knie

Köln. Skispringerin Sophie Sorschag ist am Samstag beim Continental Cup im thüringischen Brotterode gestürzt und hat sich dabei eine Kreuzband-, Seitenband- sowie Meniskusverletzung im rechten Knie zugezogen. Die 23jährige Österreicherin wurde bereits in Linz operiert. Sorschag hatte bei den Olympischen Spielen in Beijing für Aufsehen gesorgt, weil sie nach ihrem ersten Wettkampfsprung von der Normalschanze disqualifiziert worden war. Sorschag hatte die Sponsorenlogos auf ihrem Anzug überklebt. »Das darf man nicht. Das habe ich nicht gewusst«, sagte sie anschließend im ORF. Offizieller Grund für die Disqualifikation war, dass das Klebeband die Luftdurchlässigkeit des Anzugs unzulässig verringert. (sid/jW)