Proteste gegen Arbeitsmigranten

Johannesburg. Hunderte Menschen haben sich am Wochenende in der südafrikanischen Metropole Johannesburg an Protesten gegen Arbeitsmigranten beteiligt. Am Sonntag setzte die Polizei Tränengas und Blendgranaten gegen rund 200 Demonstranten – unter ihnen viele Erwerbslose – ein. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Teilnehmer der Kundgebung hatten zuvor versucht, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Im Township Alexandra fand eine weitere Demonstration statt. Rund hundert Protestierende zerstörten dort Verkaufsstände, die nach ihren Angaben »von Ausländern« betrieben wurden. (AFP/jW)