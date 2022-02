Österreich: Aussetzen von Impfpflicht möglich

Wien. Die in Österreich gerade in Kraft getretene allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus könnte bald schon wieder ausgesetzt werden. Wenn sich ein Expertenrat dafür ausspreche, werde man sich daran halten, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach einem Bericht der Zeitung Krone vom Sonntag in einem Interview. Das vor einer Woche in Kraft getretene Gesetz werde ständig evaluiert, sagte Nehammer. Auf die Frage, ob es schon bald Geschichte sein könne, sagte der Kanzler: »Wenn es die Expertinnen und Experten so beurteilen und der Regierung vorschlagen, dann ja.« (dpa/jW)