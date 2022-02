Mittags Pause

Hamburg. Die deutschen Marathon-Asse um Melat Kejeta und Amanal Petros wollen die Startzeiten bei der kommenden Leichtathletik-EM am 15. August verschieben lassen. Dafür wurde nun eine Onlinepetition gestartet. Unterstützung erhalten die Olympia-Sechste Kejeta und ihre Mitstreiter vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV). »Wir können die Athletinnen und Athleten sehr gut verstehen, denn im August kann es in München zur Mittagszeit schon mal bis zu 30 Grad und wärmer werden«, sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing. Zuletzt hatten die Hitzerennen bei der WM 2019 in Katar für Aufregung gesorgt. (sid/jW)