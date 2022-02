Handel zwischen BRD und GB geht zurück

London. Großbritannien verliert nach dem »Brexit« weiter an Bedeutung als Handelspartner für Deutschland. Selbst die Erholung der globalen Wirtschaft von der Coronapandemie war 2021 keine Hilfe für den deutsch-britischen Handel, wie eine Auswertung der bundeseigenen Gesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) ergab. »Während das Handelsvolumen mit allen anderen Partnern der Top Ten im Coronarebound fast ausschließlich zweistellig gewachsen ist, schrumpfte der Handel mit dem Vereinigten Königreich sogar um 4,6 Prozent«, sagte GTAI-Experte Marc Lehnfeld der dpa am Donnerstag. (dpa/jW)