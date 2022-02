Ölkonzern Total mit Riesengewinn

Paris. Anziehende Preise haben den französischen Ölriesen Total im vergangenen Jahr wieder in die Gewinnzone gebracht. Der Nettoprofit lag bei 16 Milliarden US-Dollar nach einem Minus von 7,2 Milliarden US-Dollar 2020, wie Total am Donnerstag mitteilte. Mit hohen Öl- und Gaspreisen sei das vierte Quartal »außergewöhnlich« gewesen, sagte Konzernchef Patrick Pouyanne. Vom Gewinnanstieg sollen auch die Aktionäre etwas haben: Im ersten Halbjahr 2022 will Total Aktien für zwei Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Für 2021 sollen die Anteilseigner eine Dividende von 2,64 Euro pro Aktie erhalten. (Reuters/jW)