Gasbranche in BRD hofft auf Nord Stream 2

Berlin. Die Gasbranche in Deutschland rechnet nach drastischen Preissteigerungen im vergangenen Jahr mit weiteren »Turbulenzen«. »Das kann durchaus auch ein Blick in die Zukunft unserer Energieversorgung sein«, sagte Timm Kehler, Geschäftsführer des Lobbyverbands »Zukunft Gas«, am Mittwoch zur Bilanz 2021. Die Gaspipeline Nord Stream 2 sei allein von der Kapazität vielleicht nicht nötig für die Versorgung Europas. »Wir erwarten aber durchaus, dass diese neue Importroute schon preisdämpfend wirken kann«, sagte Kehler.(Reuters/jW)