Italien: Krise bei »Fünf Sternen«

Rom. Italiens »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) ist nach einer Gerichtsentscheidung tiefer in die Führungskrise gerutscht. »Die Situation ist sehr kompliziert, das können wir nicht abstreiten«, schrieb M5S-Gründer Beppe Grillo am Dienstag auf Facebook. Ein Zivilgericht in Neapel hatte am Montag die Wahl des bisherigen Parteichefs und früheren Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und eine Änderung des Statuts aus dem August 2021 für ungültig erklärt. Einige Parteiaktivisten hatten zuvor eine Klage eingereicht, weil bei der Wahl im August nicht alle M5S-Mitglieder abstimmen konnten, sondern nur die, die schon mehr als sechs Monate dazugehörten. (dpa/jW)