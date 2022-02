Rumänien: Erste US-Soldaten angekommen

Bukarest. Am Dienstag sind die ersten US-Soldaten zur Verstärkung der NATO-Ostflanke in Rumänien angekommen. Die 100 Militärs sollten die Stationierung von insgesamt 1.000 Soldaten technisch vorbereiten, sagte Rumäniens Verteidigungsminister Vasile Dincu nach Angaben der rumänischen Nachrichtenagentur Mediafax. Die übrigen Truppen sollten in Kürze folgen. Vergangene Woche hatte US-Präsident Joseph Biden die Verlegung von Truppen nach Polen und Rumänien angekündigt. Die nach Rumänien entsandten US-Soldaten sollen aus dem bayerischen US-Stützpunkt Vilseck kommen. (dpa/jW)