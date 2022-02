Ostafrika: 13 Millionen droht Hungersnot

Nairobi. Rund 13 Millionen Menschen am Horn von Afrika droht aufgrund einer schweren Dürre eine Hungersnot. Es handele sich in Teilen von Äthiopien, Kenia und Somalia um die trockensten Bedingungen seit mehr als 40 Jahren, teilte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) am Dienstag mit. Drei Regenzeiten hintereinander seien ausgeblieben, das habe zu Ernteausfällen und ungewöhnlich hohen Zahlen an verendetem Vieh geführt. (dpa/jW)