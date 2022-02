Litauen: NATO-Bataillon mit neuem Kommandeur

Rukla. Kommandowechsel beim von Deutschland geführten NATO-Bataillon in Litauen: Am Dienstag hat Oberstleutnant Daniel Andrä die Führung des Gefechtsverbands in dem baltischen EU- und NATO-Land übernommen. Zusammen mit einem neuen Kontingent an Bundeswehr-Soldaten löste er auf dem Militärstützpunkt Rukla den bisherigen Kommandeur Hagen Ruppelt ab. Dies teilte das litauische Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Die NATO hatte 2017 jeweils einen Gefechtsverband in die drei baltischen Staaten und nach Polen entsandt. Deutschland führt dabei das Bataillon in Litauen und stellt als sogenannte Rahmennation etwa die Hälfte der in Rukla stationierten 1.200 NATO-Soldaten. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht kündigte am Montag an, weitere 350 Soldaten nach Litauen entsenden zu wollen. (dpa/jW)