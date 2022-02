China verurteilt US-Waffenlieferung an Taiwan

Beijing. China hat den Plan der Vereinigten Staaten, Waffen im Wert von 100 Millionen US-Dollar an Taiwan zu verkaufen, scharf verurteilt. Am Dienstag erklärte Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, in Beijing, der Verkauf von Waffen an die chinesische Region Taiwan durch die Vereinigten Staaten stelle einen schweren Verstoß gegen das »Ein-China-Prinzip« dar. Die USA sollten die Lieferpläne widerrufen und aufhören, Waffen an Taiwan zu liefern oder militärisch mit der Insel zu kooperieren. Zuvor hatte das US-Außenministerium den Verkauf von Ausrüstung und Programmen zur Verbesserung des Raketenabwehrsystems Taiwans genehmigt. (dpa/Xinhua/jW)