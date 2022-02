Westbank: Israelische Polizei tötet drei Palästinenser

Tel Aviv. Israelische Einsatzkräfte haben drei Palästinenser im nördlichen Westjordanland getötet. Diese seien Teil einer »Terrorzelle« im Raum Nablus gewesen, teilte die israelische Polizei am Dienstag mit. Die Gruppe sei verantwortlich für bewaffnete Angriffe in den vergangenen Wochen auf israelische Soldaten und Zivilisten. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte den Tod der drei Palästinenser. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, bei den Männern habe es sich um Mitglieder der Al-Aksa-Brigaden gehandelt. (dpa/jW)