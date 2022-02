Kriegskoalition fliegt Angriffe auf Ansarollah

Sanaa. Die von Saudi-Arabien angeführte Kriegskoalition hat am Dienstag vier Luftangriffe auf ein Militärlager der Ansarollah im westlichen Teil der jemenitischen Hauptstadt Sanaa geflogen. Wie der von den Aufständischen geführte Fernsehsender Al-Masirah berichtete, hätten die Attacken das Lager Al-Hafa getroffen. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Bereits am Morgen hatten Kampfjets der Kriegskoalition Angriffe auf die Stadt Harad in der nordjemenitischen Provinz Hadschah geflogen. Dabei seien 30 Ansarollah-Kämpfer getötet und 15 Fahrzeuge der Aufständischen zerstört worden, erklärte ein jemenitischer Militäroffizier gegenüber der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Al-Masirah bestätigte mehrere Luftangriffe auf Harad, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen. (Xinhua/jW)