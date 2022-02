Riesenhunger

DJ Sven Väth (57) ist überzeugt, dass die Feierkultur nach der Coronapandemie wieder mindestens so exzessiv wird wie zuvor. »Ich glaube, es wird vielleicht sogar noch intensiver werden. Der Hunger ist so groß«, sagte er der dpa. Er habe zuletzt wieder einzelne Gelegenheiten gehabt, in verschiedenen Ecken der Welt aufzutreten: »Die Leute haben teilweise geweint. Es war so hochemotional aufgeladen.« (dpa/jW)