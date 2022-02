Washington: China soll mehr US-Waren kaufen

Washington. Die USA fordern China auf, Verpflichtungen der Handelsabkommen von 2020 und 2021 einzuhalten. Die US-Regierung verliere die Geduld, da Beijing in den vergangenen Monaten keine Andeutungen gemacht habe, den Zusagen nachzukommen, erfuhr Reuters aus Regierungskreisen in Washington. Im Rahmen des unter Expräsident Donald Trump ausgehandelten »Phase 1«-Handelsabkommens hatte sich China verpflichtet, zusätzliche US-Waren und -Dienstleistungen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Bis November hat China nur etwa 60 Prozent des Ziels erreicht, wie aus Handelsdaten des Peterson Institute for International Economics hervorgeht. (Reuters/jW)