Chile: Außenminister tritt zurück

Santiago de Chile. Chiles Außenminister Andrés Allamand ist gut einen Monat vor Ende seiner Amtszeit zurückgetreten. Der konservative Politiker war wegen einer Reise nach Spanien in die Kritik geraten, um Vorbereitungen für seinen künftigen Job als Chef des Iberoamerikanischen Generalsekretariats (Segib) zu treffen. Seine bisherige Stellvertreterin Carolina Valdivia trete seine Nachfolge an, teilte das Ministerium am Sonntag (Ortszeit) mit. (dpa/jW)