Nigeria: Dutzende »Terroristen« stellen sich

Lagos. In Nigeria haben sich offiziellen Angaben zufolge Dutzende Dschihadisten der Terrormiliz »Islamischer Staat in Westafrika« (ISWAP) ergeben. Die 22 Männer, 27 Frauen und 55 Kinder hätten sich am Wochenende im nordöstlichen Bundesstaat Borno dem Militär gestellt, teilte die Armee am Montag mit. Details wurden nicht genannt. Die ISWAP hatte sich 2016 von der islamistischen Miliz Boko Haram abgespalten. Beide Gruppen sind in der Region für Angriffe, Selbstmordanschläge und Entführungen verantwortlich.(dpa/jW)