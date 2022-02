Firmen wollen mehr Homeoffice

Mannheim. Viele Unternehmen in Deutschland planen auch nach der Pandemie hybride Arbeitsmodelle, also eine Mischung aus Homeoffice und Präsenz. Der Anteil der Menschen, die künftig mehrmals pro Woche von zu Hause arbeiten dürften, falle deutlich größer aus als vor der Coronapandemie, hieß es in einer Studie des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW. Die Firmen planten insbesondere Modelle mit ein bis drei Tagen Homeoffice pro Woche. An der am Montag veröffentlichten Umfrage nahmen 1.200 Firmen aus der Informationswirtschaft und dem verarbeitenden Gewerbe teil. (dpa/jW)