Ifo: Unternehmen wollen Preise erhöhen

München. In den nächsten drei Monaten will nach einer Umfrage des kapitalnahen Ifo-Instituts fast die Hälfte der deutschen Unternehmen die Preise erhöhen. Die Firmen gäben damit gestiegene Energie- und Beschaffungskosten an die Verbraucher weiter, teilten die Münchner Ökonomen am Montag mit. »Das wird bis auf die Verbraucherpreise durchschlagen«, sagte Timo Wollmershäuser, der Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen. (dpa/jW)