Kartellamt: Bieterkampf um Schufa erlaubt

Bonn. Das Bundeskartellamt in Bonn hat keine Einwände gegen einen Verkauf der Schufa. Die Behörde gab am Montag zwei Zusammenschlussvorhaben frei, wie sie mitteilte: Den Plan des schwedischen Investmentfonds EQT, der bis zu 100 Prozent der Anteile der Schufa kaufen will, und den Plan der genossenschaftlichen Teambank, die ihre bestehende Minderheitsbeteiligung an der Schufa aufstocken und somit die Übernahme durch EQT verhindern will. (AFP/jW)