Costa Rica: Stichwahl für Amt des Präsidenten

San José. Costa Ricas Exstaatschef José María Figueres steht vor dem Einzug in die Stichwahl für das Präsidentenamt in dem zentralamerikanischen Land. Der 67jährige kam im ersten Wahlgang nach Auszählung von gut 70 Prozent der Stimmen auf 27,32 Prozent, wie die Wahlbehörden in der Nacht zum Montag (Ortszeit) mitteilten. Für einen Sieg in der ersten Wahlrunde wäre ein Stimmanteil von 40 Prozent nötig gewesen. Den vorerst zweiten Platz für die Stichwahl erreichte nach der Abstimmung am Sonntag Exwirtschaftsminister Rodrigo Chaves, der laut Zwischenergebnis 16,65 Prozent der Stimmen holte. (AFP/jW)