Niederlande: Frauen des IS aus Syrien geholt

Den Haag. Die Niederlande haben fünf mutmaßliche Anhängerinnen des »Islamischen Staates« (IS) aus einem Flüchtlingslager in Syrien geholt. Die Frauen, die die niederländische Staatsangehörigkeit haben und sich der Dschihadistenmiliz angeschlossen hatten, sollen sich wegen des Verdachts von Terrorismus vor Gericht verantworten. Das teilte die Regierung am Donnerstag in Den Haag mit. Ein Gericht hatte das Kabinett kürzlich dazu verpflichtet, IS-Anhängerinnen mit ihren Kindern aus Flüchtlingslagern zurückzuholen. (dpa/jW)