Noch mehr Wettbewerb

Berlin. Die neue Chefin der Deutschen Fußballiga (DFL), Donata Hopfen, schließt Playoffs in der Fußballbundesliga und einen deutschen Supercup in Saudi-Arabien nicht aus. »Die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbewerb an der Spitze hätte«, sagte die 45jährige in einem Interview der Bild am Sonntag mit Blick auf den möglichen zehnten Titel des FC Bayern München in Serie. »Wenn uns Playoffs helfen, dann reden wir über Playoffs. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Bayern in den letzten Jahren einen super Job gemacht haben.« (dpa/jW)