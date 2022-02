Lambrecht will schnell Killerdrohnen

Berlin. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht dringt auf die schnelle Beschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr. Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonntag, für Soldaten im Einsatz müsse der bestmögliche Schutz gewährleistet sein. Es dürfe dabei nicht um autonome Waffensysteme gehen, so die Ministerin, »es muss stets und in letzter Konsequenz der Mensch entscheiden, kein Computer«. Ihre Aufgabe sei es, Drohnen noch in dieser Wahlperiode zu beschaffen, sagte Lambrecht unter Verweis auf den Koalitionsvertrag. Ob und wo dieses Waffensystem zum Einsatz komme, entscheide immer das Parlament. Zudem brauche es Einsatzregeln, »die alle ethischen Fragen berücksichtigen«. Es gehe nicht um die gezielte Tötung vermeintlicher Terroristen, versuchte die Ministerin Kritiker in der eigenen Partei zu beschwichtigen. (Quelle?)