Neue US-Sanktionen gegen Belarussen

Washington. Die USA haben mehrere Belarussen mit Sanktionen belegt. Das Außenministerium in Washington erklärte am Donnerstag (Ortszeit), die ungenannten belarussischen Staatsbürger seien in »ernsthafte, extraterritoriale Aktivitäten gegen Dissidenten« im Namen der Regierung des Staatschefs Alexander Lukaschenko verwickelt gewesen. Washington verwies dabei auf den Fall der belarussischen Sprinterin Kristina Timanowskaja bei den Olympischen Spielen in Tokio und erließ unter anderem »Visabeschränkungen«. Bei den Spielen im vergangenen Sommer hatte Timanowskaja erklärt, sie befürchte, zwangsweise in ihr Land zurückgebracht zu werden, weil sie ihren Leichtathletikverband kritisiert hatte. (AFP/jW)