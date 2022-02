NATO-Chef wechselt zu Zentralbank Norwegens

Oslo. Die NATO muss einen Nachfolger für Generalsekretär Jens Stoltenberg suchen. Der 62jährige wird neuer Chef der norwegischen Zentralbank, wie das Finanzministerium am Freitag in Oslo mitteilte. Stoltenberg ist seit 2014 Generalsekretär des westlichen Kriegsbündnisses. Sein derzeitiges Mandat läuft am 30. September 2022 aus. Zuvor war der Sozialdemokrat von 2005 bis 2013 Ministerpräsident Norwegens. Seine Kandidatur für den Chefposten bei der Zentralbank war wegen seiner engen Freundschaft mit dem sozialdemokratischen Regierungschef Jonas Gahr Støre kritisiert worden. (dpa/jW)