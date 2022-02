ASEAN lädt Myanmar von Treffen aus

Phnom Penh. Die südostasiatische Staatengemeinschaft ASEAN hat Myanmars Außenminister von einem Ministertreffen in Kambodscha ausgeladen. Bei der Umsetzung eines im April vereinbarten Plans für das Land habe es nicht genügend Fortschritte gegeben, um eine Teilnahme zu rechtfertigen, sagte ein Sprecher des kambodschanischen Außenministeriums am Freitag dem US-Auslandssender VOA Khmer. Kambodscha führt in der südostasiatischen Staatengemeinschaft derzeit den Vorsitz. Das Treffen findet am 16. und 17. Februar statt. Die Militärregierung sei aufgefordert worden, an Stelle von Außenminister Wunna Maung Lwin einen »nichtpolitischen« Vertreter zu schicken, hieß es. (dpa/jW)