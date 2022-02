Ausschussvorsitzende für Debatte um Mali-Einsatz

Berlin. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), will ein mögliches Ende des Bundeswehr-Einsatzes in Mali »ergebnisoffen« diskutieren. Sie begrüßte, dass Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) »diesen Einsatz unter die Lupe nimmt und nicht einfach unkritisch verlängert«, sagte die FDP-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag. »Ein Abzug aus Mali würde aber das Erreichte in Gefahr bringen, ein Vakuum entstehen lassen für islamistischen Terror und zudem russische Begehrlichkeiten wecken«, sagte Strack-Zimmermanns Stellvertreter im Ausschuss, Henning Otte (CDU), dem RND. (dpa/jW)