USA werfen Russland Pläne für »False-Flag«-Angriff vor

Washington. Die USA haben Russland vorgeworfen, mit einem Angriff unter falscher Flagge einen Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine schaffen zu wollen. »Wir haben Informationen, wonach die Russen wahrscheinlich einen Vorwand für eine Invasion erfinden wollen«, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag (Ortszeit). Die russische Regierung plane einen inszenierten Angriff der ukrainischen Streitkräfte oder Geheimdienste auf »russisches souveränes Territorium oder russischsprachige Menschen«. Das solle dann als Rechtfertigung für eine russische Reaktion verwendet werden, so Kirby. (AFP/jW)