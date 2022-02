Militärvertrag von USA und Slowakei unterzeichnet

Washington. Die USA haben einen Militärvertrag mit der Slowakei unterzeichnet. »Dieses Abkommen erleichtert unseren Streitkräften die Koordinierung gemeinsamer Verteidigungsanstrengungen, wie etwa die Durchführung gemeinsamer Ausbildungsübungen«, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag abend (Ortszeit) in Washington. Dort empfing er seinen slowakischen Kollegen Ivan Korcok und den Verteidigungsminister Jaroslav Nad, die für die Unterzeichnung des Vertrags angereist waren. Durch Abkommen können die USA ihre militärische Präsenz in dem Land insbesondere dadurch ausbauen, dass sie in die beiden Militärflughäfen Sliac und Kuchyna investieren. Nach der Unterzeichnung muss noch das slowakische Parlament dem Vertrag zustimmen. Eine Mehrheit gilt derzeit nicht als sicher. (dpa/jW)