Berichte: Johnson bei weiteren Partys dabei

London. Auch nach der Vorstellung des »Partygate«-Berichts reißen die Meldungen über Boris Johnsons Teilnahme an weiteren Lockdownpartys in der Downing Street nicht ab. Der Guardian berichtete am Mittwoch über eine Abschiedsfeier im Januar 2021, die von der Polizei geprüft wird und bei der Johnson auch dabeigewesen sein soll. Der Telegraph schrieb unter Berufung auf Insider, Johnson habe auch an einer Feier in seiner eigenen Wohnung im November 2020 teilgenommen. (dpa/jW)