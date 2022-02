Quito: Viele Tote nach Überschwemmungen

Quito. Bei den schwersten Überschwemmungen seit zwei Jahrzehnten sind in Ecuadors Hauptstadt Quito mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Menschen würden noch vermisst, 48 seien verletzt, teilten die Behörden am Dienstag abend mit. Nach Angaben von Bürgermeister Santiago Guarderas fielen allein am Montag 75 Liter Regen pro Quadratmeter. (AFP/jW)