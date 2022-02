Indien will eigene Digitalwährung

Neu-Delhi. Die indische Zentralbank will eine eigene Digitalwährung auf den Markt bringen. Der »digitale Rupie« sei für das kommende, im April beginnende indische Finanzjahr geplant, sagte Finanzministerin Nirmala Sitharaman in einer Rede zur Präsentation des Haushaltsplans am Dienstag in der Hauptstadt Neu-Delhi. Sitharaman erklärte gleichzeitig, dass auch jegliches Einkommen durch Transfer von digitalem Kapital mit einer Steuer von 30 Prozent belegt werden soll. Dabei sollten Verluste solcher Transaktionen nicht von den Steuern abgesetzt werden können. (dpa/jW)