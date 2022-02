EU: Sanktionen gegen Juntamitglieder in Mali

Bamako. Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, Reiseverbote gegen fünf Mitglieder der malischen Militärjunta zu verhängen und Vermögenswerte von ihnen einzufrieren. Das erfuhr Reuters am Dienstag von drei Diplomaten. Auslöser sei die Entscheidung der Militärregierung, die für Februar angekündigten Wahlen auf 2025 zu verschieben. Die Strafmaßnahmen sollen noch in diesem Monat in Kraft treten. (Reuters/jW)