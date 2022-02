Mexiko: 2022 bereits vier Journalisten getötet

Zitácuaro. Es ist bereits der vierte Journalist, der innerhalb eines Monats in Mexiko getötet worden ist. Roberto Toledo wurde am Montag (Ortszeit) in der Stadt Zitácuaro von drei Personen angegriffen und erschossen, wie Armando Linares, der Chef des lokalen Nachrichtenportals Monitor Michoacán, für das Toledo arbeitete, in einem Video auf Facebook mitteilte. Mitarbeiter des Onlineportals aus dem westmexikanischen Bundesstaat Michoacán erhielten schon seit Monaten Drohungen, sagte Linares. Toledo sei wegen Enthüllungen von Monitor Michoacán über Korruption in der Politik ermordet worden. Die Regierung verurteile die Tat, schrieb ein Sprecher des Präsidialamtes auf Twitter. (dpa/jW)