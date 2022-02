Dänemark hebt fast alle Coronabeschränkungen auf

Kopenhagen. Dänemark hat am Dienstag praktisch alle Coronabeschränkungen aufgehoben. Bis auf vereinzelte Einreiseregeln gelten keine Einschränkungen mehr – trotz einer nach wie vor sehr hohen Zahl an Neuinfektionen und einer Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 4.800 registrierten Infektionen auf 100.000 Einwohner. Die dänische Regierung begründet die Aufhebung der Beschränkungen damit, dass trotz der vielen Neuinfektionen die befürchtet schwierige Lage in den Krankenhäusern und vor allem auf den Intensivstationen ausgeblieben sei. Laut Verantwortlichen liege das an den weniger schweren Krankheitsverläufen, die die Omikron-Variante verursacht, sowie der im Land hohen Impfquote. (dpa/jW)