Schauspielerin Fatma Girik verstorben

AP Photo/Emrah Gurel In Istanbul verstarb am Montag die Schauspielerin Fatma Girik (Istanbul, 24.1.2022)

Istanbul. Die legendäre türkische Schauspielerin Fatma Girik ist am Montag morgen mit 79 Jahren in Istanbul verstorben. Girik sei am Montag in einem Krankenhaus an den Folgen eines multiplen Organversagens gestorben. Sie sei wegen einer Lungenentzündung im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt worden, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Die politisch links orientierte und sozial engagierte Schauspielerin galt als eine Ikone des nach dem Sitz vieler Filmproduktionsfirmen als Yesilcam bekannten türkischen Kinos. Sie spielte in 180 Produktionen oft kämpferische starke Frauen. Von 1989 bis 1994 war Girik Bürgermeisterin des Istanbuler Stadtteils Sisli für die nicht mehr bestehende Sozialdemokratische Volkspartei. (jW)