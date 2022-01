Bolsonaro erscheint nicht zu Polizeiverhör

Brasília. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist trotz einer gerichtlichen Vorladung nicht zu einem Verhör bei der Polizei erschienen. Der ultrarechte Staatschef sollte am Freitag (Ortszeit) zu seiner Kritik am elektronischen Wahlsystem in Brasilien befragt werden. Vor dem Polizeipräsidium in der Hauptstadt Brasília warteten Dutzende Journalisten, Bolsonaro kam aber nicht. Dieser stellt seit Jahren das brasilianische Wahlsystem in Frage, das seit 1996 rein elek­tronisch funktioniert. Er spricht in diesem Zusammenhang von »Fälschungen«. Seit August läuft in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren gegen Bolsonaro wegen »Verleumdung« und »Anstachelung zu Straftaten«. (AFP/jW)