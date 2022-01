GB: Autoproduktion auf Tiefststand

London. Nach Angaben der britischen Automobillobbyorganisation SMMT ist die Herstellung von Autos in Großbritannien im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 1956 gesunken. Die SMMT führte den Rückgang der Produktion auf den Mangel an Halbleitern und auf Lock­downbestimmungen zurück. 2021 seien mit 859.575 produzierten Autos 6,7 Prozent weniger Fahrzeuge als noch im ersten Jahr der Pandemie hergestellt worden. Großbritanniens Wirtschaftsleistung erreichte im November bereits wieder das Niveau vor der Pandemie, in der Autobranche jedoch fiel die Produktion im Jahresvergleich im Dezember um 12,7 Prozent. (Reuters/jW)