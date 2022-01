Türkei und Israel nähern sich weiter an

Istanbul. Nach jahrelangen Spannungen wollen die Türkei und Israel ihre Beziehungen verbessern. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Mittwoch abend in einem Interview mit dem Sender NTV, er erwarte den israelischen Präsidenten Jitzchak Herzog in der ersten Februarhälfte in der Türkei. »Mit diesem Besuch kann eine neue Ära in den israelisch-türkischen Beziehungen beginnen«, so Erdogan. Das Verhältnis zwischen Israel und der Türkei gilt seit langem als angespannt. Zuletzt kam es aber zu einer Annäherung. Im November ließ die Türkei u. a. ein israelisches Paar frei, das wegen Spionagevorwürfen verhaftet worden war. (dpa/jW)