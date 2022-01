Donbass: »Volksrepublik« will Waffen von Moskau

Moskau. Vertreter der international nicht anerkannten »Volksrepublik« Donezk im Donbass haben Russland um die Ausstattung mit modernen Waffen gebeten. Regierungschef Denis Puschilin beklagte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA Nowosti vom Donnerstag »Schwachstellen« in der Bewaffnung. Demnach verwies Puschilin auf westliche Waffenlieferungen an die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen. »Wir müssen ›Bayraktar‹ entgegentreten«, sagte Puschilin im russischen Fernsehen mit Blick auf türkische Kampfdrohnen, die Ankara im vergangenen Jahr an die Ukraine geliefert hatte. (AFP/jW)