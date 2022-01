Vor den Semifinals

Melbourne. Bei den Australian Open sind die Semifinals komplett. Als letzter qualifizierte sich dafür Turnierfavorit Daniil Medwedew. Der 25 Jahre alte US-Open-Sieger schlug Felix Auger-Aliassime am Mittwoch 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 und zog zum zweiten Mal nacheinander in Melbourne ins Halbfinale ein. Medwedew hatte größte Mühe mit dem 21jährigen Kanadier, der nur knapp die Revanche für die Halbfinalniederlage im vergangenen September in New York verpasste. Medwedew wehrte im vierten Satz bei 4:5 einen Break- und zugleich Matchball für Auger-Aliassime ab und trifft nun auf den an vier gesetzten Stefanos Tsitsipas, der sich überraschend deutlich 6:3, 6:4, 6:2 gegen den hochtalentierten Südtiroler Jannik Sinner durchsetzte. Das andere Halbfinale bestreiten der 20malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal, der am Dienstag im Viertelfinale fünf Sätze gegen einen aufmüpfigen Denis Shapovalov benötigte, und der italienische Wimbledonfinalist Matteo Berrettini. Im Damenklassement unterlag am Mittwoch die 36jährige Kaia Kanepi mit 6:4, 6:7 (2:7), 3:6 der French-Open-Siegerin von 2020 Iga Swiatek und ließ dabei wie so oft in ihrer langen Karriere viele Chancen aus. Swiatek trifft nun auf die US-Amerikanerin Danielle Collins, die Alize Cornet glatt mit 7:5, 6:1 bezwang und nun zum zweiten Mal bei einem Major unter den besten vier steht. 2019 war ihr das bereits ebenfalls in Melbourne gelungen, damals verpasste sie gegen Petra Kvitova den Finaleinzug. Im anderen Halbfinale fordert ihre in diesem Jahr ungesetzte Landsfrau, die US-Open-Finalistin von 2017 Madison Keys, die australische Lokalfavoritin und Weltranglistenerste Ashleigh Barty heraus. (sid/jW)