Moskau: Bündnis mit Lateinamerika gestärkt

Moskau. Russland baut seine Beziehungen zu Kuba, Nicaragua und Venezuela aus. Präsident Wladimir Putin hat in seinen jüngsten Telefongesprächen mit Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega und Nicolás Maduro eine Einigung über die Stärkung der strategischen Zusammenarbeit in allen Bereichen, darunter Wirtschaft und Verteidigung, erzielt, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch im Parlament, wie TASS berichtete. Demnach werden die zuständigen Kommissionen in naher Zukunft regelmäßige Treffen abhalten und Ergebnisse vorlegen. (jW)