Kanada: Erneut Gräber indigener Kinder entdeckt

Montréal. In Kanada sind offenbar erneut Dutzende anonyme Gräber auf dem Gelände eines ehemaligen Internats für Kinder von Ureinwohnern entdeckt worden. 93 mutmaßliche Gräber seien mit Hilfe von Radaruntersuchungen im Westen Kanadas aufgespürt worden, erklärte die indigene Gemeinschaft Williams Lake First Nation am Dienstag (Ortszeit). Forscher hatten eine Fläche von 14 Hektar untersucht, die zu einem ehemaligen Internat nahe Kamloops in der westlichen Provinz British Columbia gehört. In der Einrichtung waren von 1886 bis 1981 Tausende indigene Kinder zwangsweise untergebracht. Seit Mai 2021 wurden in Kanada mehr als 1.000 anonyme Massengräber indigener Kinder in der Nähe verschiedener Internate entdeckt. (AFP/jW)