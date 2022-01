Burkina Faso: Kaboré geht es offenbar gut

Ouagadougou. Dem durch einen Militärputsch entmachteten Präsidenten von Burkina Faso, Roch Kaboré, geht es nach Angaben aus seiner Partei »körperlich gut«. Kaboré stehe »ein Arzt zur Verfügung«, sagte ein ranghoher Vertreter von Kaborés MPP am Mittwoch der Agentur AFP. Den Angaben zufolge befindet sich Kaboré nach wie vor in der Gewalt des Militärs. Er sei aber »nicht in einem Militärlager, sondern in einer Präsidentenvilla unter Hausarrest«. Die Militärgruppierung Patriotische Bewegung für den Schutz und die Wiederherstellung (MPSR) hatte am Montag die Machtübernahme in Burkina Faso verkündet. Aus Brüssel wurde derweil eine entschlossene Reaktion angekündigt. »Wenn die verfassungsmäßige Ordnung nicht wiederhergestellt wird, wird das unmittelbare Folgen für unsere Partnerschaft mit dem Land haben«, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch mit. (AFP/dpa/jW)